Outra chance com esse estudo que eu já tinha pintado anteriormente. A esquerda, parte de um restaurante de fast food localizado em um shopping aqui de Brasília e ao centro, uma bicicleta de madeira instalada como parte da decoração. Tentei simular a variação de cor que havia com a incidência da luz matutina. Satisfeito agora com os prédios distantes. Tudo uma questão de usar o pincel de tamanho apropriado.

I gave myself another chance with this one paintend previously. On the left is the side of a Red fast food Restaurant located at a shopping mall. Due to the morning light there was color variation on it. Now I am happy with those distant buildings because I have used the appropriate brush and not a mop as before. On the center there is a wooden bike as part of the decoration or something.